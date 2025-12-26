Fullkrug, il Milan cerca gol dagli attaccanti: c’è un dato che preoccupa. I numeri

Fullkrug arriva per risolvere il problema del gol del centravanti, ma il suo score stagionale non è diverso da quello di Gimenez e Nkunku

Il calciomercato invernale del Milan si apre con un botto che scalda l’atmosfera a Milanello. È ormai tutto definito per l’arrivo in rossonero di Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco chiamato a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua pragmatica gestione tattica e la capacità di valorizzare i finalizzatori d’area di rigore.

I dettagli dell’operazione: prestito e riscatto

La trattativa tra il Diavolo e il club d’appartenenza del giocatore si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Un’operazione low cost che permette alla dirigenza di via Aldo Rossi di cautelarsi senza impegnare budget eccessivi in modo immediato. Se non emergeranno intoppi burocratici dell’ultimo minuto, l’annuncio ufficiale del trasferimento dovrebbe essere diramato il prossimo 2 gennaio, giusto in tempo per permettere al giocatore di integrarsi nel gruppo per l’inizio del girone di ritorno.

Chi è Niclas Füllkrug: il gigante di Hannover

Füllkrug, attaccante di peso nato nel 1993 e colonna della Nazionale tedesca, è un classico numero nove “vecchia scuola”. Fisico imponente e grande abilità nel gioco aereo, il trentunenne è reduce da stagioni importanti in Bundesliga, dove si è distinto per la freddezza sotto porta. Tuttavia, il suo sbarco a Milano avviene in un momento di appannamento che sta sollevando diversi dubbi tra gli addetti ai lavori.

Il rebus del gol: zero reti in stagione

Nonostante l’entusiasmo per l’innesto di un profilo internazionale, un dato statistico gela parzialmente l’umore della tifoseria. In questa prima parte di stagione, il classe ’93 ha collezionato 9 presenze complessive senza mai trovare la via della rete.

Questo “zero” nella casella dei gol segnati mette in apprensione sia l’ambiente che lo stesso Allegri. Il tecnico dei rossoneri avrà il compito di rigenerare psicologicamente il calciatore, cercando di inserirlo in un sistema di gioco che possa esaltarne le sponde e il senso della posizione. Riuscirà il colosso tedesco a spezzare l’incantesimo una volta indossata la maglia del Milan, o il suo acquisto si rivelerà una scommessa troppo rischiosa? La risposta spetta al campo.