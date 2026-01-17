Albertini prende posizione: «Scudetto? Inter la più forte ma non sempre vince chi parte davanti. Sul Milan dico che…»

Albertini Scudetto, uno sguardo autorevole sulla Serie A tra equilibrio, allenatori decisivi e singoli capaci di spostare gli equilibri fino all’ultima giornata

La lotta Scudetto resta uno dei temi centrali di questa stagione di Serie A, con più squadre coinvolte e margini di incertezza ancora elevati. A offrire una chiave di lettura autorevole è Demetrio Albertini, ex centrocampista di Milan e Nazionale, intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

Albertini parte da una considerazione netta sull’Inter, squadra che per organico e continuità viene indicata come la più completa. I nerazzurri, però, non hanno ancora alcuna garanzia matematica, considerando che il calendario propone ancora numerosi scontri diretti e che il campionato resta lungo. L’equilibrio generale, secondo l’ex regista, è uno degli elementi che rendono questa corsa particolarmente affascinante.

Nel suo ragionamento entrano poi le principali concorrenti. Il Milan di Massimiliano Allegri viene descritto come una squadra capace di affidarsi a un punto di riferimento tecnico di livello assoluto come Luka Modrić, centrocampista croato di enorme esperienza internazionale, ancora decisivo per ritmo e letture di gioco.

Attenzione anche al Napoli guidato da Antonio Conte, allenatore noto per la sua mentalità vincente e per la capacità di alzare il livello competitivo delle squadre allenate. La Juventus con Luciano Spalletti resta stabilmente in alto proprio grazie all’esperienza del tecnico, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini ha trovato solidità e riferimenti offensivi chiari.

Infine, Albertini dedica un passaggio ai singoli, soffermandosi su Scott McTominay, centrocampista scozzese protagonista in Italia e riconosciuto come uno dei migliori interpreti del ruolo anche dai colleghi, come certificato dal premio di MVP al Gran Galà del Calcio.

DICHIARAZIONI– «L’Inter è la più forte, si può dire. Ma non sempre chi è più forte poi vince lo scudetto. Il traguardo è distante, devono ancora giocare tutti contro tutti, ci sono Milan, Napoli, Juventus e Roma, ognuna con le proprie qualità. Non mi stupisco di nessuna di queste: il Milan con Allegri ha Modric, il direttore d’orchestra che nessuno possiede; il Napoli ha Conte, vincente pure lui, con pregi e difetti, ma esigente al punto da far lievitare il club; che la Juve con Spalletti sia lì non mi sorprende, proprio perché ha Spalletti; e la Roma del Gasp ha un riferimento alto. McTominay? Mi ha stupito per le sue qualità altissime, per quella universalità che ha saputo imporre in un anno e mezzo. Che sia stato il centrocampista più forte in Italia non lo dico solo io, ma l’hanno detto i suoi colleghi, che al Gran Galà del Calcio l’hanno eletto MVP. I voti arrivano da quelli come lui e valgono di più. Non so se sia il più forte d’Europa, ma sicuramente è tra i migliori».

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.