Albertini parla così del possibile addio di Mike Maignan. Sul rinnovo del portiere rossonero invece...

Albertini commenta così le voci sul possibile addio di Mike Maignan. Poi, pone una domanda sul rinnovo del portiere rossonero

Domani sera, il Milan affronterà la Lazio a San Siro alle 20:45 per la tredicesima giornata di campionato. La partita è un’occasione d’oro per i rossoneri per dare continuità alla fondamentale vittoria ottenuta nel derby e per aumentare la pressione su Roma, Napoli, Inter e Bologna, le dirette concorrenti che scenderanno in campo tra domenica e lunedì.

In vista di questo cruciale scontro tra rossoneri e biancocelesti, il doppio ex Demetrio Albertini ha concesso un’intervista al Corriere della Sera, edizione Milano, per esprimere il suo parere su una delle questioni più delicate in casa Milan: il rinnovo di Mike Maignan.

Albertini e un rinnovo possibilmente vantaggioso

Secondo Albertini, la trattativa per il rinnovo del portiere è un “argomento delicato”. L’ex centrocampista è convinto che la questione sia di natura “squisitamente economica”, e non tecnica. Dal punto di vista sportivo, Maignan ha dimostrato di essere un sostituto più che degno di Donnarumma, garantendo prestazioni di altissimo livello.

Tuttavia, Albertini ritiene che la società rossonera stia valutando la situazione con un occhio attento ai conti. La domanda che la dirigenza si starebbe ponendo è se l’operazione di rinnovo possa essere considerata “vantaggiosa anche per il bilancio”. Questo evidenzia come, nell’attuale gestione del Milan, le scelte tecniche debbano sempre coesistere con la sostenibilità finanziaria.