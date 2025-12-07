AIC, la condanna dell’associazione alle minacce di morte verso le famiglie dei calciatori della Fiorentina

AIC, arriva la condanna dell’associazione calciatori contro le minacce di morte verso le famiglie dei calciatori della Fiorentina

L’Associazione Italiana Calciatori (AIC) ha emesso un comunicato ufficiale per condannare con fermezza le “inaccettabili minacce” ricevute dai calciatori della Fiorentina e dalle loro famiglie in seguito alla sconfitta maturata contro il Sassuolo. Tali minacce, spesso di morte e veicolate tramite social media, hanno coinvolto anche i figli dei giocatori, come denunciato dalla moglie del terzino brasiliano Dodô.

“Non è tollerabile che il risultato negativo maturato sul campo determini situazioni di questo tipo da parte di soggetti che non possono certamente qualificarsi come tifosi,” ha scritto l’AIC, dissociando questi atti violenti dalla vera tifoseria. L’associazione ha espresso la sua piena solidarietà e vicinanza ai tesserati e ai loro familiari.

AIC, c’è La Necessità di Chiarezza

L’AIC ha concluso la sua nota confidando “che venga fatta quanto prima chiarezza sugli accadimenti ed individuati i responsabilità”.

Nel frattempo, la Fiorentina si trova in una situazione sportiva molto delicata, essendo sempre più ultima in classifica dopo il KO a Reggio Emilia e la vittoria del Verona (prossimo avversario) sull’Atalanta. Nonostante il momento difficile, la squadra si è ritrovata immediatamente al Viola Park per preparare il prossimo impegno di Conference League, in programma giovedì al Franchi contro la Dinamo Kiev.