Agresti su Roma Milan: «Sarà una bella partita. I giallorossi hanno risparmiato uomini. Nei rossoneri lui sarà prezioso»

Stefano Agresti, giornalista, è intervenuto su Radio Radio per commentare la vigilia di Roma-Milan, uno dei big match della Serie A in programma domenica sera. La partita, pur non essendo decisiva per il destino del campionato, si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre nella corsa alla Champions League.

Agresti ha sottolineato l’importanza del recupero di Alexis Saelemaekers per il Milan, che, con ogni probabilità, partirà dal primo minuto. Il giornalista ha anche messo in evidenza come la Roma, che ha risparmiato alcuni giocatori in coppa, dovrà stare molto attenta contro un Milan pronto a sfruttare ogni occasione.

IL COMMENTO SU SAELEMAEKERS – «La Roma ha risparmiato gli uomini in coppa. Si prospetta un’ottima partita. Saelemaekers per il Milan è preziosissimo, il suo recupero può essere importante. Mi aspetto che la Roma faccia la partita, ma deve stare attenta».

