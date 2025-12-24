Agresti spiega il perché dell’ingaggio di Fullkrug. Le sue caratteristiche e la necessità del Milan

Agresti, su La Gazzetta dello Sport, parla così di Niclas Fullkrug, il nuovo attaccante del Milan: le sue parole

L’arrivo di Niclas Füllkrug al Milan non è certamente il colpo che infiamma i sogni dei tifosi, né rappresenta un investimento per il futuro. Come sottolineato da Stefano Agresti sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la storia del calciatore come goleador discontinuo e la sua carta d’identità — compirà trentatré anni a febbraio — escludono che possa essere l’uomo su cui costruire un progetto a lungo termine. Tuttavia, la logica dietro questo trasferimento risiede in due fattori pragmatici che meritano un’analisi approfondita.

Il primo motivo è strettamente economico: si tratta di un’operazione definita “quasi a zero”. Il Milan si è assicurato l’attaccante con un prestito gratuito di sei mesi e un ingaggio contenuto di circa 1,3 milioni di euro. Una mossa che permette alla società di coprire un buco in organico senza intaccare il budget, garantendo al contempo un rinforzo d’esperienza per la seconda parte della stagione.

Agresti, Il gigante d’area che mancava ad Allegri

Il secondo fattore riguarda le caratteristiche tecniche del giocatore, finora assenti nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Con i suoi 189 centimetri, Füllkrug rappresenta il classico “gigante d’area” capace di scardinare le difese più chiuse. Il Milan ha spesso sofferto contro le piccole proprio perché i suoi interpreti offensivi principali — come Leao, Pulisic e Nkunku — prediligono il campo aperto e la velocità, faticando quando gli spazi si restringono drasticamente.

L’inserimento del tedesco offre una soluzione alternativa: il cross dalle fasce. Se con Nkunku la palla alta in mezzo all’area risulta spesso un’opzione velleitaria, con Füllkrug diventa una strategia concreta per risolvere partite bloccate. Spetterà ora al campo stabilire se questa mossa, oltre a essere estremamente vantaggiosa per le casse del club, si rivelerà effettivamente funzionale alla rincorsa dei traguardi stagionali del Milan.