Agente di Laxalt a Casa Milan: si valuta l’uscita del giocatore

L’agente di Diego Laxalt a Casa Milan: si valuta la cessione del terzino uruguayano ma il Milan non accetta il prestito

Diego Laxalt verso l’uscita dal Milan, oggi in sede è giunto il procuratore del terzino uruguayano Vincent Casella che parlerà con la dirigenza rossonera delle due offerte giunte nei giorni scorsi per il proprio assistito.

Olympiacos, Betis e Sporting Lisbona hanno effettuato un sondaggio per Laxalt ricevendo però la secca risposta di Maldini e Massara: Parte per non meno di 10 milioni di euro. Il calciomercato è giunto agli sgoccioli e difficilmente il Milan si priverà dell’unico sostituto presente in rosa per Theo Hernandez senza prima bloccare il sostituto.