Adli-Milan: chiusura vicina! Il Bordeaux ha accettato la proposta rossonera

Il Milan è pronto a chiudere la trattativa per Adli, centrocampista di grande qualità del Bordeaux, ecco le ultime

A quindici giorni dal termine del calciomercato, il Milan ha chiuso sei colpi: Tomori, Tonali, Brahim Diaz, Giroud, Maignan e Ballo-Touré. Mancano da limare alcuni ruoli, su tutti il trequartista e il terzino, l’ala e il centrocampista.

Quest’ultimo sarebbe in via di definizione. Infatti, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Bordeaux avrebbe accettato l’offerta rossonera per Adli.