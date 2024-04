Adarabioyo Milan, due top club di Premier sul difensore! Cosa cambia in vista dell’estate NOVITÀ

Adarabioyo Milan, due top club di Premier sul difensore! Cosa cambia in vista dell’estate. La NOVITÀ sul giocatore seguito

Arrivano notizie non positive dall’Inghilterra per quanto riguarda il futuro di Tosin Adarabioyo, difensore del Fulham seguito dal calciomercato Milan soprattutto nell’ultima sessione di mercato invernale.

Come riportato da TeamTalk , due top club di Premier League, Manchester United e Tottenham, avrebbero già contattato l’entourage del difensore per porgli un pre-contratto da firmare in vista di giugno e anticipare così la concorrenza, anche rossonera.