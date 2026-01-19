Adani promuove il Milan: «Dominio totale, ma divario troppo stretto. Fullkrug è stato acquistato per fare questi gol»

Adani elogia così il Milan di Allegri dopo la convincente vittoria in campionato contro il Lecce: ecco le sue parole

Negli studi della Domenica Sportiva, Lele Adani ha analizzato con la consueta profondità tattica il successo del Milan contro il Lecce, soffermandosi sulla superiorità schiacciante degli uomini di Massimiliano Allegri. Nonostante il risultato sia rimasto in bilico fino al finale, l’ex difensore ha sottolineato come la vittoria sia stata ampiamente meritata, pur con un appunto sulla precisione sotto porta: «Questo risultato non è completo perché il divario doveva essere più ampio. Sono 20 tiri, il 70% di possesso, gli expected goal sono molto di più rispetto a quello che poi ha creato il divario».

Secondo Adani, la squadra ha mostrato una maturità invidiabile, gestendo i ritmi della gara senza mai concedere spazio alle ripartenze salentine. Se il primo tempo è apparso meno brillante, la ripresa è stata un monologo rossonero: «Il Milan non è stato così pericoloso il primo, ma non ha mai rischiato. Ha letteralmente dominato il secondo tempo e ha creato tante occasioni», ha spiegato, evidenziando la fluidità della manovra che ha coinvolto ogni reparto.

Adani, il peso del “tedesco” e la qualità delle seconde linee

Un capitolo a parte è stato dedicato a Niclas Fullkrug, l’uomo della provvidenza che ha trasformato in oro il suggerimento di Saelemaekers. Adani ha esaltato i movimenti dell’attaccante, sottolineando come la sua presenza sia fondamentale per concretizzare il volume di gioco: «Fullkrug era in campo per quella palla, per quella giocata di Saelemaekers. La palla è stata meravigliosa e lui è stato proprio acquistato per questo».

Infine, un plauso alla profondità della rosa a disposizione di Allegri. In una serata in cui mancava il faro del centrocampo, i sostituti non hanno fatto rimpiangere i titolari, dimostrando l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico nella gestione delle risorse: «Non dimentichiamo che non c’era Modric; devo dire che sia Jashari che Ricci hanno fatto molto bene. Hanno tirato in porta, hanno accompagnato», ha concluso Adani, promuovendo a pieni voti la solidità collettiva del Milan.