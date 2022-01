ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Daniele Adani, intervenuto come di consueto alla Bobo Tv, ha scherzato sul match tra Milan e Juventus. Le sue parole

Daniele Adani, intervenuto come di consueto alla Bobo Tv, ha scherzato sul match tra Milan e Juventus. Le sue parole:

«Sto guardando Catanzaro-Palermo di Serie C per l’esordio in panchina di mister Silvio Baldini. In due minuti c’è già stato un palo, quindi ci sono sicuramente già state più emozioni dell’intera Milan-Juve di ieri sera»