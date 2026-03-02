Adani analizza il Milan: «Possa piacere o meno, i rossoneri hanno 57 punti che sono tanti». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha ottenuto tre punti fondamentali sul campo della Cremonese, un successo che conferma il buon momento di forma della squadra nonostante le critiche. A commentare la prestazione del Diavolo è stato Lele Adani, noto opinionista ed ex calciatore, celebre per le sue analisi tattiche puntuali e spesso controcorrente. Intervenuto ai microfoni della stampa sportiva, Adani ha analizzato il rendimento dei rossoneri in questa stagione, focalizzandosi sul lavoro svolto dalla nuova guida tecnica.

PAROLE – «Che può piacere o meno, però 57 punti sono segnati. 57 punti sono tantissimi. Poi dopo potete, con me anche, obiettare sul tipo di prestazione, e obiettare sul fatto, al di là del gol sbagliato da Leao, quello sbagliato da Pulisic, che per alcuni tratti tu vedevi Cremonese-Milan e ti sembrava, diciamo non la stessa squadra o la stessa classifica, però non facevi il Milan secondo in classifica contro la Cremonese che lotta per salvarsi.

Non è un caso che il gol alla fine lo fa il Milan, e non è neanche la prima volta come vi ho già elencato. 57 punti sono tanti. Poi se mi chiedete se basta questo per il futuro, quando arriva in Champions League, allora no, non basta. Non basta la proposta di gioco, non basta il ritmo, non bastano forse i giocatori. Ma ieri in campo c’erano Modric, Rabiot, Pulisic, Leao, Saelemaekers, Maignan. Non è che c’erano gli ultimi arrivati, c’erano giocatori che qui tutte le volte definiamo campioni. O giocatori di un livello alto. Quindi per me non è sufficiente, però quello che accade non è per caso»