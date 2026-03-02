Calciomercato
Calciomercato Milan, arriva la svolta per Andre! Fumata bianca vicinissima, le ultime
Il Milan prosegue senza sosta la sua strategia di scouting globale, puntando a blindare i migliori talenti del calcio mondiale prima che il loro valore diventi proibitivo. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di André Luiz Santos Dias, gioiellino del Corinthians che sta incantando il Sudamerica.
Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa è in una fase avanzatissima, con un “ottimismo fondato” che filtra dagli ambienti di via Aldo Rossi. L’affare, valutato circa 15 milioni di euro più 2 di bonus, è arrivato al 95% del completamento, nonostante un recente intoppo burocratico legato alla firma del presidente del Timão, Osmar Stabile.
Calciomercato Milan, identikit del talento: il “nuovo Pogba” per la mediana
Classe 2006, André è un centrocampista moderno e versatile, capace di interpretare con la stessa efficacia il ruolo di mediano davanti alla difesa o quello di mezzala d’assalto. Per struttura fisica e doti tecniche, molti osservatori lo hanno già paragonato a un giovane Paul Pogba.
- Ruolo: Regista o Mezzala box-to-box.
- Numeri: Ha già collezionato oltre 20 presenze in prima squadra, trovando anche la via del gol nel Brasileirão.
- Contratto: Per facilitare il passaggio al Milan, il ragazzo ha deciso di rinunciare al suo 30% dei diritti economici, dimostrando una voglia matta di vestire rossonero.
L’obiettivo del Milan è quello di integrare André gradualmente, permettendogli di adattarsi ai ritmi del calcio europeo sotto la guida di Massimiliano Allegri, con l’arrivo a Milanello previsto per l’estate 2026, subito dopo la conclusione del Mondiale.