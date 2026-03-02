Calciomercato Milan, arriva la svolta per Andre! Fumata bianca vicinissima, le ultime

Calciomercato Milan, in arrivo la svolta per l’affare André con il Corinthians: fumata bianca dietro l’angolo, tutti gli aggiornamenti

Il Milan prosegue senza sosta la sua strategia di scouting globale, puntando a blindare i migliori talenti del calcio mondiale prima che il loro valore diventi proibitivo. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di André Luiz Santos Dias, gioiellino del Corinthians che sta incantando il Sudamerica.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa è in una fase avanzatissima, con un “ottimismo fondato” che filtra dagli ambienti di via Aldo Rossi. L’affare, valutato circa 15 milioni di euro più 2 di bonus, è arrivato al 95% del completamento, nonostante un recente intoppo burocratico legato alla firma del presidente del Timão, Osmar Stabile.

Calciomercato Milan, identikit del talento: il “nuovo Pogba” per la mediana

Classe 2006, André è un centrocampista moderno e versatile, capace di interpretare con la stessa efficacia il ruolo di mediano davanti alla difesa o quello di mezzala d’assalto. Per struttura fisica e doti tecniche, molti osservatori lo hanno già paragonato a un giovane Paul Pogba.

Ruolo: Regista o Mezzala box-to-box.

Regista o Mezzala box-to-box. Numeri: Ha già collezionato oltre 20 presenze in prima squadra, trovando anche la via del gol nel Brasileirão.

Ha già collezionato oltre 20 presenze in prima squadra, trovando anche la via del gol nel Brasileirão. Contratto: Per facilitare il passaggio al Milan, il ragazzo ha deciso di rinunciare al suo 30% dei diritti economici, dimostrando una voglia matta di vestire rossonero.

L’obiettivo del Milan è quello di integrare André gradualmente, permettendogli di adattarsi ai ritmi del calcio europeo sotto la guida di Massimiliano Allegri, con l’arrivo a Milanello previsto per l’estate 2026, subito dopo la conclusione del Mondiale.