Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Milan, arriva la svolta per Andre! Fumata bianca vicinissima, le ultime

Published

12 minuti ago

on

By

andre corinthians

Calciomercato Milan, in arrivo la svolta per l’affare André con il Corinthians: fumata bianca dietro l’angolo, tutti gli aggiornamenti

Il Milan prosegue senza sosta la sua strategia di scouting globale, puntando a blindare i migliori talenti del calcio mondiale prima che il loro valore diventi proibitivo. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza rossonera è quello di André Luiz Santos Dias, gioiellino del Corinthians che sta incantando il Sudamerica.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa è in una fase avanzatissima, con un “ottimismo fondato” che filtra dagli ambienti di via Aldo Rossi. L’affare, valutato circa 15 milioni di euro più 2 di bonus, è arrivato al 95% del completamento, nonostante un recente intoppo burocratico legato alla firma del presidente del Timão, Osmar Stabile.

Calciomercato Milan, identikit del talento: il “nuovo Pogba” per la mediana

Classe 2006, André è un centrocampista moderno e versatile, capace di interpretare con la stessa efficacia il ruolo di mediano davanti alla difesa o quello di mezzala d’assalto. Per struttura fisica e doti tecniche, molti osservatori lo hanno già paragonato a un giovane Paul Pogba.

  • Ruolo: Regista o Mezzala box-to-box.
  • Numeri: Ha già collezionato oltre 20 presenze in prima squadra, trovando anche la via del gol nel Brasileirão.
  • Contratto: Per facilitare il passaggio al Milan, il ragazzo ha deciso di rinunciare al suo 30% dei diritti economici, dimostrando una voglia matta di vestire rossonero.

L’obiettivo del Milan è quello di integrare André gradualmente, permettendogli di adattarsi ai ritmi del calcio europeo sotto la guida di Massimiliano Allegri, con l’arrivo a Milanello previsto per l’estate 2026, subito dopo la conclusione del Mondiale.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Bartesaghi Bartesaghi
Ultimissime Milan1 ora ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: gli aggiornamenti su Fullkrug e Gabbia, le condizioni di Bartesaghi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×