Adani contro Locatelli per il fallo su Modric: «Non è giusto vederlo finire così. Se sono difensore e affronto Messi, non entro forte»

Adani contro Locatelli per il fallo su Modric. Le parole dell’ex difensore dell’Inter a difesa del centrocampista croato dopo lo scontro in Milan Juve

Nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani ha parlato con grande trasporto dell’infortunio rimediato da Luka Modric nel corso di Milan-Juventus a San Siro. L’ex difensore e opinionista ha mostrato tutto il proprio dispiacere per le condizioni del campione croato, protagonista di una stagione che ha suscitato grande ammirazione.

L’AMAREZZA PER MODRIC – «Ma perchè Modric deve finire così, con una testata? Perché? Perchè è tutto sbagliato. Perché poverino? Dio ti protegga, ti salvi e ti permetta di giocare altri quarant’anni per quello che ci stai dando. È grazia totala. È felicità e rispetto: vedo una persona di un rispetto… È stato il suo primo Milan-Juve a San Siro, perché deve finire così? Ha preso la testata da Locatelli: non c’è da andar su Modric, non sto scherzando, su Modric non si va a saltare rischiando di fargli male. Ve lo giuro che sono serio».

Adani ha poi voluto spiegare il proprio concetto, chiarendo che il riferimento non era all’intenzionalità del gesto, ma al rispetto che, secondo lui, si dovrebbe avere verso campioni di questo livello.

IL PARAGONE CON MESSI – «Faccio un esempio, se io sono un difensore e affronto Messi, non gli entro forte rischiando di fargli male. Ve lo dico: prendo tempo, temporeggio… Ma non voglio rischiare di far male a Luka Modric. Certo che non lo ha fatto apposta Locatelli, ma Modric con la borsa del ghiaccio, gli occhi chiusi e sofferente, soprattutto per quello che ha dato quest’anno che è stato una cosa diversa rispetto a quello che ha datto nella sua carriera, non meglio o peggio ma diverso, non è giusto. Dio deve restituire qualcosa al calcio e a Modric».

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