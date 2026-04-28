Infortunio Modric, stagione finita per lui. Allegri studia le alternative: Ricci e Jashari sull’attenti

Infortunio Modric, finisce qui la stagione in rossonero del campione croato. Ecco le alternative studiate da Allegri

Pessime notizie per il Milan in vista della volata finale della stagione. Come confermato dagli ultimi esami medici, Luka Modric ha riportato una frattura allo zigomo durante l’ultima sfida contro la Juventus, un infortunio che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e che sancisce la fine anticipata del suo campionato in rossonero. Un’assenza pesantissima per Massimiliano Allegri, che perde il suo leader tecnico e carismatico proprio nelle ultime quattro giornate, decisive per blindare il piazzamento Champions.

Per sostituire il fuoriclasse croato, il tecnico livornese sta valutando due opzioni principali, come riportato dal Corriere dello Sport. La prima porta ad Ardon Jashari, considerato il sostituto naturale per visione di gioco e posizione tattica. Il centrocampista svizzero ha vissuto un’annata estremamente complicata: dopo l’arrivo in estate, è stato costretto a saltare tutta la prima parte del torneo a causa di una frattura del perone rimediata in agosto in uno scontro di gioco con Gimenez. Rientrato stabilmente tra i convocati solo a novembre, Jashari potrebbe finalmente trovare lo spazio e la continuità che finora gli sono mancati.

Infortunio Modric, il ballottaggio con Samuele Ricci per la regia rossonera

L’alternativa di lusso per il centrocampo milanista è rappresentata da Samuele Ricci. L’ex Torino ha finora collezionato 28 presenze stagionali, spesso subentrando a gara in corso, ma garantendo sempre un rendimento costante e un’ottima precisione nei passaggi. Allegri dovrà decidere se puntare sulla freschezza dello svizzero, desideroso di riscattare i mesi persi per infortunio, o sull’affidabilità di Ricci, che conosce meglio i meccanismi della squadra. Nelle prossime ore, a Milanello, verranno sciolte le riserve in vista del prossimo impegno di campionato.