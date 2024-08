Adani dice la sua: «Ecco perché Maldini faceva la differenza»

Daniele Adani ha commentato durante il suo podcast l’attuale situazione del Milan, soffermandosi anche su Maldini e Fonseca

Daniele Adani nel proprio podcast “Viva El Futbol” ha detto la sua sul Milan, soffermandosi sull’importanza di Maldini in rossonero e sull’impatto di Fonseca.

LE SUE PAROLE – «Maldini era tutti i giorni a Milanello, anche in soccorso dell’allenatore, i calciatori ti devono vedere, Paolo aveva autorità e la differenza nel Milan nell’ultimo corso l’ha fatta lui. Su Paulo Fonseca, che è una bravissima persona e allenatore, non ha ancora però l’autorevolezza, è anche vero che siamo all’inizio, lavori in corso».