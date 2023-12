Adams apre al Milan: «Presto per parlarne, ma è uno dei migliori club al mondo» ha dichiarato l’attaccante

Adams è intervenuto ai microfoni di Milannews.it per commentare i recenti rumors di mercato che lo hanno accostato al Milan. Le sue parole.

ADAMS – «Siamo a stagione in corso, la mia testa è sul Montpellier ma per tutti i bambini la Premier League è un sogno. Se raggiungerò Chukwueze al Milan? È presto per parlarne, ma Chuk è un giocatore molto bravo e tutti sanno che il Milan è uno dei migliori club al mondo. Per ora non posso dire niente ma tutti i tifosi di calcio sanno che il Milan è un top club e anche io ne sono cosciente. Ma ad oggi non sono ancora mai stato in Italia…»