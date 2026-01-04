Accardi approva l’arrivo di Fullkrug: «Al Milan può rigenerarsi, vi spiego il perché»

Accardi, intervistato a Tmw, ha parlato così dell’arrivo di Niclas Fullkrug al Milan. Ecco tutte le sue parole

L’approdo di Niclas Fullkrug in maglia rossonera continua a far discutere gli addetti ai lavori, curiosi di vedere l’impatto del centravanti tedesco nel nostro campionato. Tra i pareri più autorevoli spicca quello di Beppe Accardi, noto operatore di mercato, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha promosso la scelta della dirigenza di Via Aldo Rossi. Secondo l’agente, il club rossonero rappresenta il contesto ideale per le ambizioni dell’attaccante: «Che operazione è? Un’operazione interessante. Il Milan può essere la piazza giusta per rigenerarsi».

L’arrivo in Serie A viene visto non solo come un cambio di maglia, ma come una vera e propria opportunità di crescita professionale e personale. Accardi è convinto che il calcio italiano possa offrire gli stimoli giusti per rilanciare un profilo che ha già dimostrato il proprio valore in Bundesliga e con la nazionale tedesca: «Fare un’esperienza in Italia potrebbe aiutarlo a ritrovarsi». La tattica e la fisicità del nostro torneo potrebbero esaltare le caratteristiche del bomber.

Accardi, un rinforzo di peso per la rosa di Allegri

In un reparto offensivo che necessita di alternative affidabili e caratteristiche diverse, Fullkrug si inserisce come il tassello mancante. La sua capacità di proteggere palla e finalizzare il gioco corale della squadra è un valore aggiunto che Accardi non sottovaluta affatto, sottolineando come «Fullkrug può dare una mano» in modo concreto alla causa milanista, specialmente nei momenti di maggiore stanca della stagione.

La scommessa del Milan, dunque, poggia su basi solide. Se l’attaccante riuscirà ad adattarsi rapidamente ai ritmi e alle difese italiane, i rossoneri si ritroveranno tra le mani un’arma tattica micidiale. La piazza è calda, le aspettative sono alte, ma le premesse per vedere un Fullkrug protagonista ci sono tutte. Il campo dirà se questa “operazione interessante” si trasformerà nel colpo decisivo per la corsa verso i vertici della classifica.