Abraham Milan, l’ultimo aggiornamento da Milanello fa felice tutto l’ambiente! Cosa filtra sull’inglese

Abraham Milan, clamoroso aggiornamento da Milanello: il centravanti inglese può recuperare per la finale di Coppa Italia

Secondo Tuttosport, Tammy Abraham, l’attaccante inglese del Milan, non sembra essere a rischio per la finale di Coppa Italia contro il Bologna, nonostante abbia subito un affaticamento al retto femorale della coscia destra. Abraham non sarà disponibile per la partita di questa sera contro il Genoa, ma le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni con gli accertamenti consueti.

La positività che si respira nell’infermeria di Milanello fa ben sperare per la sua partecipazione alla finale di Coppa Italia contro il Bologna. La finale di Coppa Italia è un obiettivo importante per il Milan e avere Abraham a disposizione potrebbe essere un vantaggio significativo per la squadra.