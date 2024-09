Abraham Milan, l’ex Roma SUONA la carica: «Sono venuto con uno scopo PRECISO! Da bambino…»

Il nuovo acquisto dei rossoneri Tammy Abraham ha parlato dei suoi obiettivi ora che gioca con la maglia del Milan

Tammy Abraham, durante la canonica conferenza stampa di presentazione, ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia del Milan.

OBIETTIVI – «Questa squadra e questo club per è stato quello che mi ha fatto crescere da bambino, è meraviglioso per me essere qui. Fantastico essere qui per città e tifosi. Voglio vincere ed entrare nella storia del Milan. Spero di riuscirci».