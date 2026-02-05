Abbiati parla così del Milan di Allegri: «Questa squadra ricorda quella del 21/22. L’Inter resta la più forte, ma…»

Abbiati, a margine di un evento, ha parlato così del Milan di Allegri ritrovando alcune somiglianze con la squadra che vinse nel 21/22

In occasione di un evento al Milan Club Cirò Marina, la leggenda rossonera Christian Abbiati è tornata a parlare del suo legame indissolubile con il club. Con 380 presenze all’attivo, l’ex numero uno ha ripercorso i fasti del passato, soffermandosi sulla parata più iconica: quella su Thiago Motta nel derby del 2011. «Difficile sceglierne una, però lo faccio perché è un derby e alla fine abbiamo vinto 3 a 0» ha ricordato con emozione, sottolineando come quel salvataggio fu decisivo per la cavalcata verso il titolo.

Abbiati ha poi spiegato ai microfoni di Giada Bruno cosa significhi realmente vestire una maglia così prestigiosa per oltre un decennio. Secondo l’ex portiere, approdare a Milanello non deve essere visto come un traguardo, ma come l’inizio di una sfida costante. «Quello che dicevo ai giovani è che quando arrivi in una grande squadra come il Milan non ti devi sentire arrivato ma è un punto di partenza» ha ribadito, evidenziando l’importanza del sacrificio nei momenti bui.

Abbiati, consigli da campioni e ambizioni attuali

Il segreto della longevità risiede spesso nell’ascolto dei senatori, come accadde a lui con figure del calibro di Costacurta e Albertini. Quei preziosi suggerimenti, che spaziavano dal campo alla vita privata, hanno plasmato la sua professionalità. Oggi, osservando la squadra di Massimiliano Allegri, Abbiati vede diverse analogie con il gruppo che vinse lo Scudetto nel 2022, intravedendo lo stesso spirito di unità.

«È molto simile. Non sarà facile, io mi auguro comunque che il Milan riesca ad arrivare nelle prime 4 perché è molto importante» ha commentato l’ex portiere. Nonostante riconosca la forza dei rivali cittadini, Abbiati crede fermamente nelle possibilità dei rossoneri: «L’Inter è più forte. Dobbiamo stare lì e sperare in qualche passo falso dei nerazzurri». Per l’ex numero uno, l’importante è restare vicini alla squadra per ritrovare quella identità europea che ha fatto la storia del club.

