Abate può essere promosso in prima squadra? Cosa filtra ad oggi, all’indomani di una giornata in cui Pioli è stato a rischio

All’indomani di una giornata in cui la panchina di Pioli è stata davvero appesa a un filo, in casa Milan ci si interroga su quale potrà essere in futuro il nuovo allenatore da cui ripartire.

Tra i nomi che stanno circolando c’è anche quello di Ignazio Abate, attuale allenatore della Primavera rossonera. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la soluzione interna è una delle ipotesi su cui sta riflettendo la società.