Zurigo Milan Femminile, le formazioni ufficiali: ecco l’11 di Ganz

Manca poco al calcio d’inizio di Zurigo Milan Femminile. Ecco le formazioni ufficiali del match di UWCL delle rossonere

Milan Femminile che assapora la storia. Questa sera le rossonere scendono in campo per il primo storico match di UWCL contro lo Zurigo. In caso di vittoria, finale del girone contro l’Hoffenheim. Tutto in 90 minuti per le ragazze di Ganz. Ecco le formazioni ufficiali.