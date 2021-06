Zoff: «Se Donnarumma superasse la mia imbattibilità significherebbe una cosa sola»

Zoff ha parlato della nazionale italiana a Gazzetta dello sport, lui che nel 2000 inizio proprio con una vittoria contro la Turchia

DA NOVE GARE SENZA GOAL SUBITI- «Ed è frutto del lavoro svolto da Mancini, perché tra l’altro ci sono stati uomini diversi utilizzati in questo filotto».

SULLA SUA IMBATTIBILITÀ DI 1143 MINUTI – «Superarla? E ne sarei felice, perché significherebbe arrivare sino in fondo a Wembley. Ma anche se Donnarumma ne subisse uno cambierebbe poco, il gruppo ha le risorse per essere competitivo, per ribaltare le situazioni. Può capitare e non deve diventare un problema».