Zoff: «Non ho dubbi sulla qualificazione Champions della Juve»

L’ex portiere della nazionale Dino Zoff ha parlato del confronto Champions tra Milan e Juventus di domenica sera e non solo

Ecco le parole di Dino Zoff rilasciate nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

CHAMPIONS JUVE – «Sarebbe molto strano non vedere la Juve tra le prime quattro. Ma credo fermamente nella sua qualificazione in Champions. Ha tanta qualità. Per questo credo che Juve-Milan sia decisiva soprattutto per i rossoneri. Credo poi che si Pirlo raggiungerà l’obiettivo sarà confermato».