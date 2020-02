Zlatan Ibrahimovic, l’uomo derby. A segno con entrambe le squadre

Zlatan Ibrahimovic è uno dei pochi giocatori che sono andati in rete sia con il Milan che con l’Inter nei derby di Milano.

Derby importante per Zlatan Ibrahimovic. I tifosi del Milan, e non solo i tifosi, aspettano con ansia news sulla presenza dello svedese nel derby. L’attaccante del Milan non si è ancora allenato con i compagni, ma ci vuole essere. L’Inter è una delle prede preferite di Ibrahimovic, sono 5 le reti segnate ai neroazzurri in Serie A in sette sfide.

Ibra inoltre è uno dei soli 4 giocatori che sono andati in rete nel derby di Milano con entrambe le maglie. Gli altri tre sono Ronaldo, Enrico Candiani e Giuseppe Meazza.