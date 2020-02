Se si considerano solo le partite nel nuovo anno solare il Milan sarebbe quarto in classifica con 11 punti sopra all’Inter

Il Milan si presenta al derby di domenica con 19 punti di svantaggio sui cugini dell’Inter. Se considerassimo, però, soltanto le partite giocate nel nuovo anno solare, i rossoneri sarebbero quarti in classifica con 11 punti, alle spalle di Lazio (14), Juventus (12) e Verona (12) mentre l’Inter quinta, a quota nove.

Il Milan, che crede ancora nella qualificazione alla Champions League, non guarderà di certo la distanza in classifica con i neroazzurri, ma cercherà di ottenere i tre punti in qualsiasi modo per accorciare su Roma e Atalanta.