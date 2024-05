Zirkzee Milan, l'attaccante allo scoperto: «Futuro? Vi posso dire...»

Zirkzee Milan, l’obiettivo rossonero esce allo scoperto: «Futuro? Vi posso dire questo». Le sue dichiarazioni

Joshua Zirkzee, presente all’autodromo di Imola per assistere alle qualifiche di Formula 1, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Le parole dell’obiettivo del mercato Milan.

ZIRKZEE – «È la mia prima volta nel Paddock di Formula 1. Impossibile non seguire Verstappen, anch’io sono olandese ed è bello avere un’altra leggenda olandese qui. Spero che vinca oggi. Se giocherò la Champions League con il Bologna? Per quanto ne so finora sì, però non posso dire niente. Non c’è molto che sta succedendo, intanto pensiamo a finire la stagione bene e poi torneremo dopo le vacanze e vedremo cosa accadrà»