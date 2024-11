Zirkzee Milan, l’olandese mette nel mirino la Serie A! Sgarbo al Diavolo, firma con loro

Zirkzee Milan, il centravanti olandese del Manchester United vuole tornare in Serie A: è nel mirino della Juve di Giuntoli

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante che in estate è passato al Manchester United ma per il quale l’avventura in Inghilterra non sta andando come sperato.

Così occhio a una possibile partenza in prestito nel corso della prossima finestra invernale, con il mercato Juve che nel caso è pronto a giocarsi le sue carte. Il calciomercato Milan, che aveva pensato a lungo all’olandese la scorsa estate, è ormai defilato. Lo riporta il Corriere dello Sport. Difficilmente dunque i rossoneri torneranno sull’ex Bologna.