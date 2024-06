Zirkzee Milan, i rossoneri non vogliono stare a guardare! Si aggiorna la lista delle alternative: Dovbyk, Depay e questo NUOVO nome

Zirkzee Milan, i rossoneri non vogliono stare a guardare! Si aggiorna la lista delle alternative: Dovbyk, Depay e questo nome. Il punto di Marchetti

Luca Marchetti ha fatto il punto a SkySport sul calciomercato Milan e la situazione legata agli attaccanti.

PAROLE – «Oltre a Zirkzee, che è la trattativa più importante che sta portando avanti in questo momento per importanza di giocatore e ruolo, il Milan non vuole stare a guardare e basta, ha individuato una lista di “anti-Zirkzee”, potremmo chiamarli così. A partire da Dovbyk del Girona, uno dei protagonisti in Ucraina. Possiamo aggiungere certamente il nome di Demirovic, attaccante bosniaco dell’Augusta, lo scorso anno ha fatto 15 gol in Bundesliga e la valutazione complessiva da 25 milioni di euro. Però è una prima cifra che fa in questo momento l’Augusta.

C’è anche il nome di Depay nella lista dei giocatori del Milan, con l’olandese che andrà a parametro zero. Non soltanto Zirkzee, che rimane l’obiettivo numero uno del Milan. Rimangono i problemi di cui abbiamo sempre parlato e il Milan continua a guardarsi intorno per allargare i propri orizzonti».