Zirkzee, l’ex obiettivo del Milan vuole la Serie A! Può tornare ad una sola condizione

Zirkzee, l’attuale attaccante del Manchester United ed ex obiettivo del Milan vuole tornare in Serie A: possibile solo in prestito

Joshua Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan, potrebbe tornare in Italia a gennaio (con la Juve in pole) se il Manchester United aprisse al prestito del ragazzo.

Come spiega Tuttosport, i Red Devils potrebbero però cambiare idea nelle prossime settimane. L’ex Bologna non è un elemento centrale nei piani di Ruben Amorim e i contatti con la Continassa sono ripresi (ma anche quelli con altri club). Novità attese già per questo mese di gennaio. I rossoneri, dopo gli screzi estivi con l’agente Kia, appaiono ormai defilati.