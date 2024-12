Zirkzee, l’ex obiettivo del Milan vuole l’Italia: torna solo a queste condizioni

Zirkzee, l’attaccante olandese del Manchester United vuole tornare in Italia: operazione possibile solo in prestito

Joshua Zirkzee, pupillo di Ibrahimovic ed ex obiettivo del calciomercato Milan la scorsa estate, può realmente tornare in Serie A dopo 6 mesi al Manchester United.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il calciomercato Juventus ha messo nel mirino Joshua Zirkzee per gennaio. Qualora il Manchester United dovesse aprire al prestito, da Torino si muoverebbero per riportare in Italia l’olandese. Prossime settimane dunque decisive in un senso o nell’altro.