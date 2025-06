Zinchenko Milan, interesse concreto dei rossoneri per l’ucraino! Ultime

Zinchenko Milan, può essere un’opzione per la fascia sinistra in caso di addio di Theo Hernandez in questa sessione

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è sempre più in bilico, e il club rossonero sta già esplorando diverse opzioni per il ruolo di terzino sinistro. Tra i nomi che circolano, secondo quanto riportato da Sky Sport, spicca quello di Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal. L’esterno ucraino è un profilo che interessa al Milan, soprattutto in virtù della sua situazione contrattuale.

Zinchenko, infatti, è legato ai Gunners da un contratto con scadenza fissata per il 2026. Questo aspetto, come sottolineato dalle fonti di Sky Sport, potrebbe giocare un ruolo cruciale nella valutazione del cartellino. Avere un solo anno di contratto rimanente al termine della prossima stagione rende il giocatore potenzialmente più accessibile dal punto di vista economico, in quanto l’Arsenal potrebbe essere spinto a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero.