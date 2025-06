Maignan – Sembrerebbe definitivamente saltato l’affare tra il Milan ed il Chelsea: ecco la motivazione

La trattativa per il trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea sembra essere giunta ad un punto morto. Nonostante l’interesse dei Blues per il talentuoso portiere francese, le due società non sono riuscite a trovare un’intesa sulla valutazione finale del cartellino. A riportarlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che tramite il suo profilo X ha confermato la sostanziale distanza economica tra le richieste del Milan e l’offerta del Chelsea.

Questo stallo rappresenta una battuta d’arresto significativa per il Chelsea, che da tempo segue con attenzione Maignan, identificato come uno dei profili ideali per rinforzare la propria porta. Il Milan, dal canto suo, considera il portiere ex Lille un pilastro fondamentale della squadra e non ha intenzione di svenderlo. La richiesta rossonera per il suo numero uno è ritenuta elevata dai londinesi, che evidentemente non sono disposti a raggiungere le cifre richieste da Via Aldo Rossi.

La notizia diffusa da Moretto suggerisce che, almeno per il momento, la trattativa è congelata. Non è escluso che le parti possano tornare a parlarsi in futuro, magari con un’offerta rivista da parte del Chelsea o con una maggiore flessibilità da parte del Milan. Tuttavia, la ferma posizione del club italiano sulla valutazione del giocatore dimostra la volontà di trattenere Maignan, a meno di offerte irrinunciabili. Per i tifosi milanisti, questa notizia è certamente positiva, in quanto allontana l’ipotesi di perdere uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Per il Chelsea, invece, si apre la necessità di valutare alternative o di rilanciare per convincere il Milan a cedere il proprio gioiello.