Zielinski lancia la sfida alle altre: «Crediamo allo scudetto.»

Zielinski: «Crediamo allo scudetto.». Le parole del centrocampista del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

SCUDETTO – «Come dico sempre, noi siamo un ottimo gruppo, abbiamo tanti giocatori forti e dobbiamo crederci. Perché no? Ci sono tanti punti in palio, faremo di tutto per realizzare i nostri sogni e quelli dei napoletani».