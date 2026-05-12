Zeroli da urlo: una rovesciata al 90′ trascina la Juve Stabia di Abate al turno successivo

Il talento di proprietà del Milan decide la sfida del Braglia contro il Modena: ora le “Vespe” sognano la finale nel doppio confronto con il Monza

Il DNA del Milan continua a dare frutti preziosi lontano da San Siro. In una notte che profumava di grande calcio al “Braglia”, la Juve Stabia ha strappato il pass per il turno successivo grazie a una prodezza balistica che candida Kevin Zeroli alla copertina della stagione. Il giovane talento, arrivato in Campania a farsi le ossa proprio sotto la guida di chi lo ha cresciuto nel settore giovanile milanista, Ignazio Abate, ha scelto il palcoscenico più difficile per dimostrare il suo valore cristallino.

La partita è stata una battaglia tattica intensa. Nel primo tempo il Modena di Sottil ha tenuto meglio il campo, mettendo in difficoltà la manovra delle “Vespe” e sfiorando il vantaggio in un paio di occasioni. Tuttavia, nella ripresa, la mano di Abate si è fatta sentire: la Juve Stabia è tornata in campo con un piglio diverso, alzando il baricentro e costringendo i padroni di casa a una difesa affannosa. Mentre gli emiliani producevano troppo poco per impensierire la retroguardia ospite, la squadra di Castellammare di Stabia guadagnava metri preziosi.

La rovesciata di Zeroli

Il destino della gara si è compiuto al minuto 86. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato con precisione nel cuore dell’area, Zeroli ha fatto saltare il banco. Con una coordinazione perfetta, il centrocampista di proprietà rossonera si è alzato in volo, trovando l’impatto con il pallone in una rovesciata acrobatica che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Un gol di rara bellezza che ha gelato i tifosi del Modena e scatenato il delirio nel settore ospiti.

Obiettivo Monza e proiezione Serie A

Il triplice fischio sancisce un successo fondamentale per il progetto tecnico di Abate. La Juve Stabia vola ora alla doppia sfida contro il Monza, un incrocio che mette in palio un posto nella finalissima. Per Zeroli, autore di una stagione di crescita costante, si tratta della consacrazione definitiva: il ragazzo sta dimostrando di poter spostare gli equilibri anche tra i professionisti, confermandosi uno dei pezzi più pregiati del tesoretto del Milan. Ora per le “Vespe” il sogno continua, trascinate da un tecnico e da un giocatore che portano con orgoglio il vessillo della propria formazione milanista.