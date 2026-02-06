Zeroli, il gioiello del Milan brilla con la Juve Stabia: il dato sulle presenze del classe 2005

Zeroli, il giovane talento rossonero sta trovando continuità e prestazioni di alto livello in Serie B sotto la guida di un mentore d’eccezione

Il Milan, nel corso dell’attuale annata sportiva, ha attuato una strategia precisa per la gestione del proprio organico. Tra la sessione estiva e quella invernale, il club ha definito la cessione temporanea di ben tredici elementi. Non si tratta esclusivamente di giovani promesse del vivaio, ma di un gruppo eterogeneo di calciatori partiti con formule diverse: dal prestito secco al diritto di opzione, fino all’obbligo di riscatto. L’obiettivo della dirigenza dei diavoli è monitorare il valore del proprio patrimonio tecnico, seguendo con attenzione il borsino delle prestazioni settimanali.

Il fattore Abate per la crescita di Zeroli

In questo contesto, la stagione di Kevin Zeroli, centrocampista moderno e dinamico classe 2005, ha subito una svolta decisiva. Come ampiamente pronosticato dagli addetti ai lavori, a fare la differenza è stata la presenza di Ignazio Abate sulla panchina delle Vespe. L’allenatore, ex storico terzino rossonero e già guida di Zeroli nella Primavera, conosce perfettamente le caratteristiche del ragazzo e sta riuscendo a valorizzarlo nel calcio professionistico.

Grazie alla fiducia del tecnico, il centrocampista ha finalmente trovato la continuità necessaria. Per la seconda volta in questa stagione, il giovane talento ha disputato due gare consecutive per tutti i novanta minuti. Un traguardo fisico e mentale importante, che era stato raggiunto in precedenza solo all’inizio del campionato con la maglia del Monza, prima del trasferimento nel club di Castellammare di Stabia.

Analisi dell’ultimo turno

Nell’ultimo impegno ufficiale, la Juve Stabia non è riuscita a strappare i tre punti, fermandosi sull’1-1 nella sfida contro la Reggiana. Nonostante il pareggio, la prestazione di Kevin Zeroli è stata solida, confermandolo come un perno fondamentale dello scacchiere tattico campano.

Il focus del club di via Aldo Rossi resta puntato sulla crescita di questi profili. La capacità di stare in campo con autorità in un campionato difficile come la Serie B è il segnale che il ragazzo è pronto per il salto di qualità definitivo.