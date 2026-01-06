Calciomercato Milan, Zeroli cambia maglia: nuova sfida per il talento rossonero

Calciomercato Milan, operazione strategica studiata dai rossoneri per rilanciare il giovane centrocampista classe 2005

Il futuro di Kevin Zeroli, promettente mezzala della cantera milanista e già capitano della Primavera, prende una nuova direzione in questa sessione invernale di mercato. Il talento dei rossoneri, che aveva iniziato la stagione con grandi aspettative, non ha trovato in Brianza il terreno fertile sperato per la sua crescita professionale. Dopo una seconda parte della scorsa annata trascorsa proprio al Monza, il club brianzolo aveva deciso di confermarlo in rosa nonostante la recente retrocessione nel campionato cadetto.

Le difficoltà in Brianza e lo stop forzato

Tuttavia, il percorso di Kevin Zeroli con la maglia biancorossa è stato pesantemente condizionato da fattori esterni. Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, il giovane centrocampista non è riuscito a imporsi nelle gerarchie tecniche a causa di diversi acciacchi fisici che ne hanno limitato la disponibilità. Le statistiche della sua prima metà di stagione parlano chiaro: appena 5 presenze complessive, senza essere riuscito a refertare gol o assist. Proprio per questo motivo, la dirigenza del Diavolo ha valutato che è meglio fargli cambiare aria per farlo giocare, interrompendo anticipatamente il prestito secco per cercare una destinazione più idonea.

Il ritorno sotto l’ala di Ignazio Abate

La svolta è arrivata con l’interessamento della Juve Stabia. Il club di via Aldo Rossi ha raggiunto un accordo per girare il ragazzo a titolo temporaneo, sempre senza opzioni di acquisto, alla società campana. La mossa nasconde una logica precisa: a Castellammare di Stabia, Kevin Zeroli ritroverà Ignazio Abate, l’ex storico difensore del Milan e attuale allenatore delle “Vespe”. Abate conosce perfettamente le caratteristiche fisiche e tecniche del classe 2005, avendone guidato lo sviluppo nelle giovanili della società di via Aldo Rossi, e rappresenta la figura ideale per permettergli di ritrovare fiducia e continuità.

Prospettive per il futuro rossonero

L’obiettivo dei rossoneri resta quello di non disperdere il patrimonio tecnico di un giocatore considerato tra i più interessanti del panorama nazionale. La scelta della Serie B e di un tecnico fidato come Ignazio Abate sottolinea la volontà di monitorare da vicino ogni progresso. La missione per i prossimi sei mesi è chiara: accumulare minuti, superare i problemi fisici e dimostrare che il salto tra i professionisti è ampiamente alla portata del capitano del futuro del Milan.