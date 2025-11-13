Zeroli Milan, prima volta con l’Italia U21 per il giovane rossonero in prestito al Monza. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’ultima sosta per le nazionali del 2025 tinge di rossonero l’Italia Under 21. Nonostante un solo atleta provenga direttamente dalla prima squadra, la selezione giovanile guidata dal CT Silvio Baldini accoglie ben tre giovani talenti legati al Milan, a dimostrazione della qualità del vivaio del Diavolo.

A rappresentare il Milan in Azzurrino c’è il terzino Davide Bartesaghi, ma si uniscono a lui due volti noti del settore giovanile attualmente in prestito: l’attaccante Francesco Camarda, oggi al Lecce e già avvezzo alle convocazioni, e il centrocampista Kevin Zeroli, in prestito al Monza, alla sua prima, entusiasmante chiamata con l’Under 21.

🎙️ L’Emozione di Kevin Zeroli: “Ho Sentito Camarda e Bartesaghi“

Intervistato al suo arrivo nel ritiro dell’Italia U21 (Fonte: MilanNews.it), il giovane centrocampista Kevin Zeroli, un prospetto fisico e tecnico del Milan, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto: “La mia è stata una chiamata all’ultimo, ma sto cercando di farmi trovare pronto.”

Il centrocampista ha subito sottolineato l’importanza dei suoi legami passati con i compagni di club, evidenziando il forte spirito di squadra che si è formato nelle giovanili del Milan: “Ho sentito Camarda e Bartesaghi con cui ho giocato al Milan, prima di venire qui. Ci stiamo inserendo molto bene in un gruppo già molto solido, nel quale c’è entusiasmo per far bene.”

⚽ Le Richieste del CT: Un Centrocampo Proiettato al Gol

Zeroli ha anche fornito un’interessante panoramica sulle richieste tattiche del CT Silvio Baldini, un tecnico che predilige il gioco offensivo e dinamico: “Il mister ci ha accolto con entusiasmo, seguiamo le sue indicazioni, vuole una squadra che attacchi lo spazio.”

Riguardo al suo ruolo specifico, il centrocampista ha le idee chiare sulle aspettative del tecnico: “Per quanto mi riguarda vuole una mezzala che si inserisca per far gol.” Questo ruolo dinamico e orientato alla fase offensiva si sposa bene con le esigenze del calcio moderno e offre una vetrina importante per il giovane di proprietà rossonera.

La crescita di questi talenti è seguita con attenzione dalla dirigenza del Milan, in particolare dal DS Igli Tare, l’abile dirigente che, in accordo con l’allenatore Massimiliano Allegri, punta a costruire un futuro sostenibile che integri i migliori talenti del vivaio con acquisti mirati. Zeroli, Camarda e Bartesaghi rappresentano il futuro del Diavolo e del calcio italiano.