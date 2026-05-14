Zeroli: «Sto crescendo qui. Il mio grande sogno è vestire la maglia del Milan»

Zeroli ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Modena-Juve Stabia, nelle quali ha parlato anche del suo futuro al Milan

Se in Serie A la lotta agli ultimi posti Champions League è più accesa che mai e si definirà tutto nelle ultime due giornate, in Serie B sono iniziati i playoff.

Martedì si sono giocati i quarti di finale, tra questi c’era la sfida tra Modena e Juve Stabia. Gara vinta 0-1 dai campani grazie al gol di Kevin Zeroli in girata. Il centrocampista classe 2005 ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro su Vivicentro.it:

IL SOGNO MILAN «Sono arrivato qui e non è stato per niente facile per via degli infortuni. Questo gol è un riscatto e una gioia immensa. Sono davvero felice di aver portato la Juve Stabia in semifinale. Sto crescendo molto qui a Castellammare, ma il mio grande sogno è vestire la maglia del Milan. Il mio obiettivo, il mio sogno, è arrivare lì e rimanerci».

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