Zenga: «Sapete qual è la differenza tra Ibrahimovic e gli altri? Vi spiego…»

Walter Zenga tuona su instagram, evidenziando un aspetto importante sul carisma di Ibrahimovic rispetto a tanti altri giocatori

Walter Zenga, ex tecnico di Cagliari e Sampdoria, si sfoga con un post su Instagram, toccando un tema molto importante: il senso di appartenenza, il cuore e la passione per il calcio.

«La differenza tra un fuoriclasse, Zlatan Ibrahimovic, infortunato, che va in panchina e incita i propri compagni e tutti gli altri?» – riferimento a tre giovani del Genoa in tribuna a giocare al cellulare, invece di incitare la propria squadra. «In tre non hanno neanche le presenze necessarie per aver diritto al titolo di calciatori professionisti e invece di incitare e soffrire con i compagni… a cinque minuti dalla fine, sotto di un gol, che fanno? Giudicate voi… e poi chi ci rimette sono sempre gli stessi, tifosi e allenatori… ma dov’è il senso di appartenenza, la passione e il cuore…?»