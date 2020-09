Zenga: «Tonali ha grande personalità. Vi racconto un aneddoto»

L’ex portiere neroazzurro Walter Zenga ha parlato di Sandro Tonali e dell’investimento effettuato dal Milan per aggiudicarselo

Walter Zenga, ex storico portiere dell’Inter, ha commentato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport l’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan, raccontando anche un aneddoto sul giocatore. Queste le sue parole:

«Venezia-Brescia 2-1 in B: dopo 20’ restiamo in dieci, è Tonali che provoca l’espulsione, lo massacrano di fischi ogni volta che tocca il pallone. Lui, imperterrito: non si è smosso di un centimetro. Se a 19 anni hai quella personalità, hai anche grande qualità e Pioli è bravo a far crescere i giocatori. In un grande club come Milan capirà presto cosa vuol dire essere in prima pagina, attirare grandi aspettative: un bene, e non fallirà».