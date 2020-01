Zeman: «Ibra viaggia sui 38 anni, dettaglio che non si può ignorare»

Zeman parla di Ibrahimovic con assoluto rispetto ma sottolineando alcuni dettagli che potrebbero anche sembrare banali ma considerevoli

Zeman affronta il discorso Serie A al Corriere dello sport, in particolare quello di Ibrahimovic, esprimendo il proprio pensiero con assoluto rispetto.

L’ETÀ CHE PREOCCUPA- «Sono curioso di vederlo, perché ha un’età e lo dico con assoluto rispetto. Il fisico è imponente, il talento non si discute, ma viaggia sui 38 anni ed è un dettaglio che non si può ignorare. Poi i grandi ritorni, al Milan, non hanno mai contribuito a clamorosi rilanci. Non credo che possa accadere, ma sono pronto a verificare il contrario».