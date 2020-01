Fedele: «Ibrahimovic non può fare da badante agli altri»

Ai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista di fede rossonera Furio Fedele ha commentato le parole di Zlatan Ibrahimovic

«Le parole di Ibrahimovic sono state importanti. Ha parlato di lavoro, di sacrificio, di volersi rimettere in gioco. Spero che queste parole non siano entrate e uscite dalle orecchie dei milanisti. Trovo poi umiliante che un gruppo di lavoro strapagato abbia bisogno della badante, col frustino e il bastone, per poter rendere. Questa è una cosa che non è accettabile, soprattutto in un ambiente professionale come il mondo del pallone. Ognuno di noi si alza, fa il suo dovere commettendo anche degli errori, ma con impegno».

Sul ruolo di Ibra: «Se Ibrahimovic serve a questo vuol dire che siamo arrivati al punto più basso del milanismo. Ibrahimovic non può fare da badante, neanche a un Pioli che non è saldissimo. Il problema è sempre nel manico e ad oggi è meglio pensare al +6 sulla zona retrocessione che al -14 dalla quota Champions. Ibrahimovic è un bazooka nelle mani di Pioli da usare, anche perché un Milan che ha come miglior cannoniere un terzino è una cosa che non sta né in cielo né in terra».