Zazzaroni boccia i match di Serie A giocati lontani dall’Italia: «Prima miglioriamo il prodotto»

Zazzaroni parla così del dietrofront su Milan Como giocata in Australia. E sui match di Serie A lontani dall’Italia dice questo…

L’annullamento della sfida tra Milan e Como a Perth ha scatenato la reazione pungente di Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport non ha nascosto il proprio sollievo per la decisione, ma ha colto l’occasione per lanciare un monito alla Lega Serie A. Secondo il giornalista, organizzare trasferte così “spiazzanti e provocatorie” senza una pianificazione impeccabile è un rischio inutile: è fondamentale avere la certezza di un’accoglienza adeguata prima di imbarcarsi in simili operazioni commerciali.

Zazzaroni sottolinea come il desiderio di fare cassa all’estero non debba oscurare la necessità di risolvere i problemi interni del nostro campionato. Il rischio, secondo il direttore, è quello di offrire uno spettacolo poco appetibile a un pubblico non affezionato. Citando il precedente di Napoli-Bologna, ha evidenziato come spesso queste partite si trasformino in eventi per tifosi estemporanei che perdono rapidamente interesse, desiderando solo di tornare alle proprie occupazioni abituali.

Zazzaroni, Qualità interna contro esportazione forzata

Il cuore della critica risiede nella scala delle priorità: prima di pensare a esportare il brand, sarebbe opportuno migliorare il calcio italiano tra le mura domestiche. La lezione di Perth, secondo Zazzaroni, deve servire a far riflettere i vertici del sistema: senza un prodotto di alta qualità e una struttura organizzativa solida, le spedizioni internazionali rischiano di trasformarsi in boomerang d’immagine. La crescita dei ricavi deve passare per un miglioramento tecnico e strutturale, piuttosto che per fughe solitarie verso mercati lontani e poco preparati.