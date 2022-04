Zazzaroni: «Allenatori? No in questo finale di stagione conterà questo»

Ivan Zazzaroni intervenuto a Tutti Convocati ha parlato del finale di stagione di campionato dicendo la sua su cosa conterà di più

Ivan Zazzaroni intervenuto a Tutti Convocati ha parlato del finale di stagione di campionato dicendo la sua su cosa conterà di più:

«Se finisce come tutto lascia pensare, cioè con lo Scudetto all’Inter, è normale che il milanista si arrabbi. Anche perchè non so quando ricapiterà questa occasione. Manca solo fare gol, piccolo dettaglio. Magari Leclerc, che non è male a calcio, farebbe gol»