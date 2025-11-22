Zazzaroni e la fobia di Antonio Conte: il tecnico del Napoli è... ossessionato dalla paura della sconfitta

Zazzaroni parla così di Antonio Conte e spiega che il tecnico del Napoli è… ossessionato dalla paura della sconfitta. Le sue parole

Con la fine della pausa per le Nazionali, l’attenzione mediatica torna a concentrarsi sulla situazione di Antonio Conte al Napoli, definita “calda” da Ivan Zazzaroni nel suo fondo sul Corriere dello Sport. L’allenatore è finito al centro delle critiche non solo per gli ultimi risultati, ma anche per dichiarazioni forti come quel “Non voglio accompagnare un morto” dopo la sconfitta di Bologna, e la sua recente scelta di assentarsi per una breve vacanza durante la sosta del campionato.

A fornire una chiave di lettura inaspettata è stato Marcelo Bielsa, una delle “teste più raffinate del calcio mondiale”. Zazzaroni è rimasto colpito dall’intervento di Bielsa che, rispondendo a una domanda dopo la pesante sconfitta subita dagli Stati Uniti, ha dipinto un autoritratto che, indirettamente, sembra descrivere anche la figura di Conte.

Zazzaroni, Antonio Conte e Bielsa: La Sindrome del Tecnico “Tossico”

Nei passaggi chiave citati da Bielsa, l’allenatore argentino afferma: “Dico sempre che io sono tossico. Stare con me peggiora chi mi sta accanto”. Bielsa descrive questo tipo di persone come quelle che vedono solo difetti, sono esigenti e non sono mai soddisfatte di nulla. Questo comportamento, secondo la sua analisi, si basa in realtà sulla paura, specificando: “Non ti piace vincere. Hai più paura di perdere di quanto ti piaccia vincere.” Bielsa estende questa riflessione all’intera categoria, sostenendo che l’ossessione di ogni allenatore, ad eccezione dei “più irresponsabili”, risiede nella costante “ricerca di risorse che ti allontanino dalla sconfitta e ti avvicinino alla vittoria”. La citazione, dunque, offre una prospettiva psicologica profonda sulle pressioni e le motivazioni che guidano un tecnico esigente e sempre insoddisfatto come Conte.

