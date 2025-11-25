Connect with us

Zazzaroni Contro Cassano e Adani: La Polemica sul Caso Norvegia e le Offese alla Professionalità

Caressa e l'Analisi del Derby. Bartesaghi una sorpresa, poi la rivelazione sulla scelta di Allegri: le sue parole

Mancini e La Roma in testa per Merito. Sullo scudetto, invece, il difensore ci va piano: le sue parole

Fabregas e la Gioia del Como: 5-1 al Torino e la Fiducia Totale nei Giovani. Le parole del tecnico spagnolo

Javi Moreno e l'arrivo Imbarazzante a Milanello. Dai suoi vestiti... allo smoking di Costacurta

4 secondi ago

Ivan Zazzaroni

Zazzaroni risponde così a Cassano e Adani. Un dibattito che continua a distanza e trova una nuova replica: le sue parole

La polemica nel dibattito sportivo italiano si è riaccesa con le dure repliche di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, alle critiche mosse dagli ex calciatori Antonio Cassano e Lele Adani. Al centro del violento botta e risposta c’è la gestione mediatica della sconfitta della Nazionale contro la Norvegia, un risultato costato i playoff. Intervenuto al podcast Numer1, Zazzaroni ha rispedito al mittente le offese sulla sua professionalità, citando come prova inconfutabile di competenza i suoi 45 anni di carriera ad alti livelli: “Dice che la colpa è di chi mi dà da lavorare? Ma sì, da 45 anni: è anche fuori luogo. Allora sono 45 anni di coglioni”.

Il giornalista ha poi rivelato di aver avuto un recente scambio di messaggi privati con Cassano, sebbene con vedute molto diverse: “Con Antonio, che conosco da mille anni, ci siamo scambiati messaggi alla nostra maniera: lui ha il modo di vedere le cose che non è il mio. A me di quello che dicono interessa un cazzo”.

Zazzaroni e quel Retroscena: Adani, La Proposta di Confronto Rifiutata e La Difesa a Spada Tratta di Fabio Caressa

Zazzaroni ha poi svelato un retroscena riguardante Lele Adani, rivelando che in passato gli avrebbe proposto un confronto diretto in televisione o sulla piattaforma Twitch. La proposta, tuttavia, è stata respinta dall’ex difensore, motivando il rifiuto con una presunta mancanza di considerazione nei confronti del direttore: “Io una volta mandai un messaggio molto carino ad Adani… però lui dice che non mi considera. Invece mi considerano perché vengo citato.” Infine, Zazzaroni ha difeso a spada tratta il collega Fabio Caressa, ribadendo la sua convinzione sulla superiorità tecnica degli Azzurri rispetto agli scandinavi: “Io ho difeso Caressa e lo difenderò sempre… e sono ancora convinto che se lavoriamo bene la battiamo [la Norvegia]”.

