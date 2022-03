Luciano Zauri è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 parlando tra le varie della lotta scudetto in Serie A

Luciano Zauri è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 parlando tra le varie della lotta scudetto:

«Mai come quest’anno c’è questa lotta a tre che probabilmente andrà avanti fino alla fine. Oggi non vedo una favorita, anche se sulla carta direi l’Inter per un discorso di continuità rispetto alla scorsa stagione. Però il Napoli è tornato alla grande, il Milan continua a giocare bene e a vincere… Tutte hanno il 33% di possibilità di giocarsi lo scudetto».

