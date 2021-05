Zappacosta verso l’addio al Genoa: su di lui c’è anche il Milan

Zappacosta difficilmente resterà al Genoa in estate: il terzino piace a diversi club tra cui il Milan

Secondo quanto rivelato da il SecoloXIX, Davide Zappacosta dovrebbe lasciare il Genoa in estate. Il terzino è stato una delle migliori sorprese di Ballardini in questa stagione tanto da essere finito sul taccuino dei principali club italiani. In pole al momento sembra esserci l’Atalanta, dove Zappacosta è calcisticamente cresciuto ma piace molto anche ad Antonio Conte e al Milan.

Il cartellino di Zappacosta, che in questa stagione ha collezionato 4 gol e 2 assist in 24 partite, appartiene al Chelsea che per lui chiede circa 10 milioni di euro.